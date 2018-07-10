فنون
الثلاثاء 10 يوليو 2018 20:50

شاهد: رسام مصري يبدع لوحات فنية بالمقلوب

دقائق معدودة هي التي يستغرقها فنان مصري شاب ليرسم لوحة كاملة بملامح واضحة ولكن بالمقلوب.

ويستخدم ألبير مجدي،23 عاما، فرشتين لرسم مشاهير عرب وعالميين، وغالبا ما يكون ذلك أمام الجمهور مباشرة.

وقال ألبير إنه بدأ الرسم بالمقلوب منذ أول مسابقة شارك بها لإبهار لجنة التحكيم، خاصة أن أغلب المشاركين كانوا يرسمون لوحاتهم أمام الجمهور بسرعة، مما دفعه لرسم اللوحة بالمقلوب وهو ما أدى لفوزه بالمركز الأول في المسابقة.

وكلما كان حجم اللوحة أكبر كلما كان إنجازها أسرع بالنسبة لألبير مجدي. ويستغرق رسم اللوحة منه بين ثلاث وأربع دقائق في المتوسط. وأطول فترة استغرقها في رسم لوحة كانت ست دقائق.

ولألبير أساليب عديدة في الرسم، فهو عادة ما يستخدم النار لتثبيت درجات لونية معينة في لوحاته أو يرش مسحوقا لإبراز ملامح معينة في عمله الفني.

ويوضح الفنان الشاب أنه من كثرة رسمه للوحاته بالمقلوب أصبح يجد صعوبة في رسم لوحات عادية بالطريقة التقليدية.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
رسام
مصر
لوحات

اقرأ أيضا

Thumbnail
إعادة خطوط الاتصال بين إثيوبيا وإريتريا بعد انقطاع 20 عاما
Thumbnail
الخليفي: حصار قطر انتهك كثيرا من القوانين الدولية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم