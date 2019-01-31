شاهد: رسالة مسربة تكشف انتحار معتقل مصري هربا من التعذيب

عرضت "الجزيرة مباشر" رسالة مؤثرة تم تسريبها من داخل أحد السجون في محافظة المنيا بصعيد مصر، تكشف عن انتحار معتقل سياسي يدعى خالد صابر، نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه.

وتوضح الرسالة مدى الاعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجن، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم. الضابط أحمد كسّاب: الرسالة المسربة أعادت ذكر اسم ضابط الأمن الوطني "أحمد كسّاب" إلى الساحة، وقد تحدثت عنه منظمات حقوقية أكثر من مرة بشأن وقائع تعذيب وانتهاكات بحق المسجونين السياسيين في سجن المنيا.

الرسالة عددت أساليب التعذيب الذي انتهجها الضابط المذكور من إذلال وإهانات وسب لفظي بأبشع الكلمات، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية وترك المعتقلين عرايا لساعات داخل الزنازين.

لهذه الأسباب اضطر أحد المعتقلين وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد ويدعى خالد صابر، إلى الانتحار شنقًا، فقط ليهرب من شدة التعذيب الذي تعرض له على يد الضابط كسّاب.

في أبريل/نيسان ويوليو/تموز الماضيين، نقلت "منظمة السلام الدولية" الحقوقية، استغاثة من ذوي المعتقلين في سجن المنيا، تؤكد تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد ضابط الأمن الوطني أحمد كساب، أدت لإضرابهم عن الطعام لأيام.

المنظمة نقلت شهادات ذوي المسجونين أنه يتم تجريدهم من الملابس، وصعقهم بالكهرباء داخل الزنازين، وتفريقهم إلى زنازين منفصلة ومنع دخول الأدوية، وتغريب بعض المعتقلين إلى سجني الوادي الجديد وأسيوط.

إدارة السجن تستخدم أسوء الأساليب ضدهم والتضييق المستمر عليهم أثناء الزيارات من تفتيش وإهانة، بجانب التفتيشات اليومية لعنابر المعتقلين بالكلاب البوليسية وتجريدهم من متعلقاتهم، وفقًا لتقرير المنظمة. أهالي المعتقلين (أرشيفية) ليمان المنيا: عدد من الحقوقيين رصدوا خلال منتصف العام الماضي، ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفتيش للنساء ذاتيًا وبشكل مهين خلال الزيارات.

في يوليو/تموز الماضي، كشفت "رابطة أسر معتقلي لميان المنيا الجديد" أيضًا عن تعرض ذويهم لتعذيب ممنهج، بقيادة الضابط كساب، ويعاونه ضباط آخرون يعملون تحت قيادته.

الرابطة ذكرت أن الضابط وأعوانه صاعدوا الانتهاكات بحد ذويهم حتى وصلت لحد اقتحام الزنازين على المعتقلين بالقوات الخاصة وتجريدهم من كافة المتعلقات وحرقها، بالإضافة لمنع الزيارة والدواء والطعام عنهم، بعد صعقهم بالكهرباء وإيداعهم عنبر التأديب.