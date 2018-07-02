شبكة الجزيرة الإعلامية
الاثنين 2 يوليو 2018 15:25

شاهد: رسائل تضامن مع صحفي الجزيرة المعتقل محمود حسين

طالب محامي الزميل محمود حسين السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه، بعد أن تجاوزت فترة اعتقاله الفترة القصوى للحبس الاحتياطي التي ينص عيلها القانون المصري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر تجديد حبس الزميل محمود موجهين رسائل له.

وطالب المحامي بالإفراج عن الزميل محمود حسين، أو إطلاق سراحه بكفالة مالية، بعد أن أكمل يوم 21 يونيو/ حزيران 18 شهرا في السجن.

وكانت المحكمة قد جددت اعتقال الزميل محمود حسين 45 يوما للمرة الرابعة عشرة.

وتنص المادة 143 من قانون العقوبات المصري على أن الحبس الاحتياطي لا يجوز أن يتجاوز 18 شهراً، أياً كانت التهم الموجهة للمعتقل، ويجب الإفراج عنه بعد هذه المدة، أو تحويله إلى المحاكمة.

واعتقل الزميل محمود حسين في 20 ديسمبر 2016 عقب وصوله إلى مطار القاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته في مصر.

المصدر
الجزيرة مباشر
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محمود حسين
شبكة الجزيرة الإعلامية
مصر
اعتقال
الصحافة ليست جريمة
نطالب بحرية الصحافة
الحرية لمحمود حسين
إعلام

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