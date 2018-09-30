الأحد 30 سبتمبر 2018 10:44
شاهد: رد قطري مفحم على دول الحصار في الأمم المتحدة
قالت البعثة القطرية في الأمم المتحدة إن سياسات دولة الإمارات أصبحت تمثل رأس حربة في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
القصة
- رد أحمد الكواري، السكرتير الثالث في البعثة القطرية لدى الأمم المتحدة، على اتهامات الإمارات والبحرين لقطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن دولة الإمارات أصبحت تمثل رأس حربة في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
- الكواري: من العجب أن تدّعيَ الإمارات أنها عرّابة الديمقراطية والحداثة، في الوقت الذي تفرض قوانينُها عقوبة السَجن على مواطنيها لمجرد إبداء الرأي، وينتهك نظام أبوظبي القانون الدولي.
- الكواري: حالة الهذيان التي سَوَّلَتْ للبحرين التدخل في شؤون قطر تكشف أزمتها الداخلية.
- في المقابل، أكدت البعثة الإماراتية التزام الإمارات بقرارات محكمة العدل الدولية ونفت اتهامات القرصنة، أما ممثل بعثة البحرين في الأمم المتحدة فقال، إن الدول الأربع اتخذت قرارها السيادي بمقاطعة قطر للحفاظ على أمنها واستقرارها بسبب ما قال إنها تدخلات قطرية في الشؤون الداخلية للدول
تصريحات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- ممثلة دولة الإمارات في الأمم المتحدة قالت إن ما سمتها "المزاعم المتعلقة بالقرصنة" وما وصفتها بالتصريحات المفبركة هي مزاعم زائفة تماما.
- ممثل بعثة البحرين في الأمم المتحدة قال إن الدول الأربع اتخذت قرارها السيادي بـ "مقاطعة" قطر للحفاظ على أمنها واستقرارها.
- كان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد قد قال في كلمة ألقاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة إن سياسات الإمارات بالتصدي للإرهاب لا تفرق بين جماعة ودولة.
- رد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تصريحات لنظيره السعودي عادل الجبير في نيويورك بالقول إن قطر يمكن أن تصبر على الحصار إلى الأبد.
المصدر
الجزيرة مباشر
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