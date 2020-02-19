الصراع في سوريا
الأربعاء 19 فبراير 2020 15:55

شاهد: رد فعل متطوع بالخوذ البيضاء رأى بيته مدمرا

بث الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، عبر منصات التواصل، مقطع فيديو لأحد متطوعيه يروي فيه ما حدث معه عند مشاهدته بيته مدمرًا في أعقاب قصف جوي على ريف حلب شمالي سوريا.

وقال المتطوع "بسرعة انطلقت مع رفقاتي لمكان القصف، لما وصلت تفاجأت كتير أنه القصف في بيتي في الأتارب يلي شقيت وتعبت كتير حتى بنيته".

وتابع بصوت يملؤه الحسرة "بيتي راح بالقصف بس لسا عندي أمل بالحياة ترجع من جديد".

حفرة.. في الأرض أم القلب؟

في السياق، بث مركز "الأتارب" الإعلامي عبر فيسبوك، مقطع فيديو يوثق الدمار الحاصل في سوق مدينة الأتارب الواقعة في ريف حلب.

ويظهر في المقطع حفرة عميقة أحدثها القصف بصواريخ شديدة الانفجار من قبل طيران النظام السوري وروسيا.

أحدث حفرة عميقة.. مقطع فيديو يظهر ضراوة القصف على مدينة الأتارب شمال سوريا

 

وتجددت أمس الغارات الروسية على ريفي إدلب وحلب وسط معارك بين المعارضة والنظام، في حين اختتم وفد تركي محادثاته مع مسؤولين روس في موسكو دون إعلان أي تدابير لإنقاذ اتفاقية سوتشي.

وشنت مقاتلات روسية غارات على منطقة أريحا بريف إدلب، ومنطقة الأتارب بريف حلب الغربي.

ويشن النظام السوري بدعم روسي مباشر، هجومًا على محافظة إدلب وجزء من ريف حلب، وهي المنطقة الوحيدة التي بقيت في يد فصائل المعارضة، حيث سيطرت قوات النظام مؤخرًا على مساحات واسعة بعد تهجير مئات الآلاف من السكان والنازحين.

المصدر
الجزيرة مباشر
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