الجمعة 21 أغسطس 2020 23:18
شاهد: رد فعل مؤثر لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يمشي لأول مرة
نشرت صحيفة يني شفق التركية عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو لفرحة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وردة فعله بعد أن مشى على قدميه للمرة الأولى.
وقالت يني شفق إن "مواطنين قدموا هدية "جهاز مشي" لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في مبادرة إنسانية ليستطيع أن يخطو على قدميه لأول مرة في حياته، وكانت ردة فعله مؤثرة للغاية".
فرحة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يمشي لأول مرة في حياته— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) August 20, 2020
قام عدة أشخاص بفعل إنساني لافت عندما قدموا هدية "جهاز مشي" لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ليستطيع أن يخطو على قدميه لأول مرة في حياته وكانت ردة فعله مؤثرة للغاية. pic.twitter.com/XZ72cyaUvb
المصدر
خدمة سند