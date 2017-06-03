طرائف
السبت 3 يونيو 2017 11:19

شاهد: رد فعل عنيف للاعب بعد خسارته في بطولة تنس

شهدت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس واقعة غريبة عندما حطم لاعب مضربه بعد أن خسر مباراته.

وتفاجأ الجمهور بلاعب التنس الكرواتي بورنا كوريتش وهو يحطم مضربه وسط حالة من الغضب بعد خسارته أمام الأمريكي ستيف جونسون بعد مباراة استمرت أربع ساعات.

وبعد أن حسم جونسون نقطة الفوز بالمباراة، وقف منحنيا واستند على الشبكة بسبب تشنج مفاجئ في العضلة.

وتلقى جونسون إنذارين من الحكم بسبب تحطيمه لمضربه وبسبب ضربه الكرة عاليا خلال المباراة.

المصدر
أسوشيتد برس
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بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
رولان غاروس

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