شاهد: رد فعل رئيسة وزراء نيوزيلندا حين فاجأها زلزال على الهواء
وأظهر الفيديو تحلي جاسيندا بالهدوء بعد تأثر مبنى البرلمان بالهزة الأرضية، وقالت مازحة أثناء المقابلة "لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي فهناك هزة خفيفة على الأرجح. مبنى البرلمان يتحرك أكثر قليلا".
"We're just having a bit of an earthquake here": New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when a quake struck during a live TV interview. https://t.co/tKLFX9Kn5a pic.twitter.com/n97xbTGaRu— ABC News (@ABC) May 25, 2020
واستمرت في المقابلة وطمأنت المذيع أنها بأمان، مضيفة "لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من ناحية البناء".
وقال مرصد الزلازل في نيوزيلندا، إن الزلزال الذي بلغ قوته 5.8 درجة وقع على عمق 37 كيلومترا وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا شمال غربي مدينة ليفين التي تقع على الجزيرة الشمالية قرب العاصمة.
وبحسب رويترز، على الرغم من عدم تسبب الزلزال في أضرار إلا أن استمراره لأكثر من نصف دقيقة، أثار ذعرًا في ولنغتون ودفع المواطنين للاختباء تحت الطاولات.
في حين أشارت شبكة النقل العام في العاصمة عبر تويتر إلى أنها علقت عمل جميع القطارات في المدينة حتى يقيّم المهندسون آثار الزلزال.
وتقع نيوزيلندا في منطقة نشطة زلزاليا في المحيط الهادئ تُعرف باسم "حزام النار" وتمتد لمسافة 40 ألف كيلومتر.
ووقع زلزال شدته 7.8 درجة في بلدة كايكورا بالجزيرة الجنوبية عام 2016، مما أدى لمقتل شخصين وأحدث أضرارا بمليارات الدولارات.
ولا تزال مدينة كرايست تشيرش -التي شهدت مذبحة المسجدين في منتصف مارس/آذار 2019، تتعافى من زلزال تعرضت له عام 2011 أدى لمقتل 185 شخصا.
وفي فيديو باللغة العربية، هنأت رئيسة وزراء نيوزيلندا أمس المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.
بالعربية رئيسة وزراء #نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تهنئ #المسلمين بحلول #عيد_الفطر pic.twitter.com/rB0zxPUFoD— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 25, 2020