شاهد: رد الداعية وجدي غنيم على الحكم بإعدامه شنقا
وأضاف غنيم في فيديو بثه على صفحته على موقع يوتيوب بعد إحالة أوراقه للمفتي في الـ 3 من أبريل الجاري أنه ليس أول ولا أخر من يحكم عليه بالإعدام من الشرفاء على حد قوله.
وأوضح غنيم أنه ترك مصر عام 2001 وبعدها ذهب إلى قطر ثم البحرين، ومنها إلى الإمارات، ثم الولايات المتحدة، ومنها إلى قطر ثم السويد، وانجلترا ثم السودان وجنوب أفريقيا، ومنها إلى اليمن، ثم قطر، إلى انتهى به المطاف في تركيا.
واستنكر غنيم كيف يقوم بعمل خلية داخل مصر وهو لم يدخلها منذ حوالي 16 سنة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد 30 أبريل بالإعدام شنقا على وجدي غنيم و2 آخرين والسجن المؤبد لخمسة متهمين في القضية المعروفة باسم "خلية وجدي غنيم"
وتتهم النيابة الداعية وجدي غنيم و8 آخرين بتأسيس جماعة على خلاف القانون لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي في الفترة من 2003 وحتى أكتوبر 2015.