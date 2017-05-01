طرائف
الاثنين 1 مايو 2017 16:46

شاهد: رجل ينقذ قطة من الغرق في مياه التايمز

نجت قطة من الموت غرقا في مياه نهر التايمز بعد أن تدخل مدير الهندسة والعمليات في ميناء لندن وأخرجها من المياه.

وأظهرت لقطات فيديو من كاميرا مراقبة، القطة، التي تم تعريفها بالقطة فيليكس، وهي تفر هربا من قط أخر قبل أن ترتبك وتسقط في مياه النهر.

ويظهر الفيديو الرجل، الذي عرفته وسائل إعلام محلية بأنه سكوت ديربن مدير الهندسة والعمليات في ميناء لندن، وهو يعدو وينحني نحو مياه النهر في محاولة لإنقاذ فيليكس.

وتمكن ديربن من الإمساك بفيليكس وإنقاذها من الغرق.

وعبرت هيئة ميناء لندن في بيان على موقعها عن سعادتها بنجاة فيليكس.

المصدر
أسوشيتد برس
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بريطانيا
ميناء لندن
نهر التايمز

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