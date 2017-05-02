الثلاثاء 2 مايو 2017 23:48
شاهد: رجل ينجو من الموت بأعجوبة
نجا رجل من الموت بأعجوبة بعد أن انحرفت سيارة تعرضت لحادث على بعد سنتيمترات قليلة منه.
وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة السيارة وهي تنحرف بسرعة كبيرة بعد اصطدامها بسيارة أخرى وتتجه نحو الرصيف على بعد سنتيمترات من الرجل الذي سقط على الأرض.
كما أظهر الفيديو تطاير الشرر نتيجة احتكاك السيارة بالرصيف بقوة وسرعة كبيرة.
وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية التي نشرت الفيديو إن أحد سائقي السيارتين أصيب بجروح خفيفة فيما لم يصب السائق الأخر.
المصدر
ديلي ميل
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