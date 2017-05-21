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الأحد 21 مايو 2017 11:40

شاهد: رجل يروي ظمأ ثعبان تائه في الصحراء

نشر موقع "لايف ليك" لقطات مؤثرة لأحد الأشخاص يروي ظمأ ثعبان تائه كاد يموت عطشًا في صحراء الربع الخالي بالمملكة العربية السعودية.

وأظهر المقطع رجلا يسقى الثعبان العطشان المياه مستخدمًا حقنة بلاستيكية، حيث أخذ يدفع منها الماء شيئًا فشيئًا ليتمكن الثعبان من الشرب وظهر الثعبان وهو يشرب بنهم شديد. 

وظهر بعض الماء وهو يتساقط على جسد الثعبان، حتى أنه تتبع الحقنة بعدما نفد منها الماء وكأنه يطلب المزيد ليروي عطشه الشديد. 

المصدر
الجزيرة مباشر
لايف ليك
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ظمأ
ظمآن
وسط الصحراء
صحراء الربع الخالي
السعودية

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