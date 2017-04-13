الخميس 13 أبريل 2017 10:58
شاهد: رجل يتصدى لمسلح في حافلة بلندن
تصدى رجل من أصول أفريقية لمسلح يحمل سكينا كبيرا في حافلة بلندن، بعدما أثار حالة ذعر بين الركاب.
وأظهر تسجيل مصور الرجل وهو يشتبك مع المسلح بصورة عنيفة في محاولة للسيطرة عليه وحمله على ترك السكين.
ويظهر في التسجيل المحاولة المستميتة للرجل من أصول أفريقية في انتزاع السكين من يد المسلح، بينما تعالت الصيحات داخل الحافلة.
وفي نهاية المطاف، تمكن الرجل من السيطرة على الموقف وانتزاع السكين، بينما فر المعتدي الآخر هاربا من الحافلة.
المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية