الصين
الخميس 28 ديسمبر 2017 11:35

شاهد: رجل "تبتي" يحرق نفسه احتجاجا على حكم الصين

لقي رجل تبتي (30 عامًا) حتفه بعد أن أضرم النار في نفسه مطلع الأسبوع الجاري احتجاجا على الحكم الصيني، حسبما أفادت الحملة الدولية للتبت.

وهذه هي الحالة السادسة التي يشعل فيها شخص النار في نفسه خلال هذا العام.

وقالت الحملة إن الرجل يدعى "كونبي" وكان راهبًا بوذيًا سابقًا.

وأوضحت أن كونبي أشعل النار في نفسه يوم 23 ديسمبر/كانون أول في نغابا شمال شرقي منطقة التبت ذاتية الحكم، وكان يصرخ بتعليقات غير مسموعة، ولفظ أنفاسه الأخيرة في اليوم التالي.

ومنذ عام 2009، قام 152 شخصا من التبت، من بينهم كونبي، بإشعال النار في أنفسهم ضمن الاحتجاج على حكم الصين.

وتحكم الصين تلك المنطقة منذ عام 1951، وقد فر آلاف الأشخاص من بينهم الزعيم الروحي للبوذيين التبتيين "الدالاي لاما" إلى المنفى في الهند بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني، بعد سنوات قليلة.

المصدر
رويترز
وكالة الأنباء الألمانية
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