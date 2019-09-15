الأحد 15 سبتمبر 2019 01:42
شاهد: رجل الأعمال محمد علي يرد على السيسي بعد مؤتمر الشباب
رد الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي انعقد السبت.
وقال محمد علي إن هذا الفيديو يمثل الجزء الأول من رده فيما يتعلق بتصريحات السيسي حول الإرهاب، فيما سيتناول الجزء الثاني تصريحات السيسي حول مواقع التواصل الاجتماعي.
أبرز ما جاء في فيديو محمد علي
- حضور المؤتمر عبارة عن شخصيات يقتصر دورها على التصفيق للسيسي فقط.
- المؤتمر انعقد خصيصا للرد على الفيديوهات التي قمت ببثها.
- النظام ترك الوقائع التي ذكرتها في فيديوهاتي وركز على حياتي الشخصية وكأن أحوال مصر ستنصلح إذا عدلت حياتي الشخصية.
- السيسي لا يستطيع الحديث ولا يقول كلاما مفيدا رغم حديثه الطويل وكان خائفا في المؤتمر.
- السيسي ترك الرد على ما كشفته من مصروفاته الشخصية الباهظة واختار الكلام عن الإرهاب.
- السيسي يخيف المصريين بمصير سوريا وليبيا والعراق ويخوفهم بالإرهاب وبالأعداء الخارجيين.
- الجيش المصري يتمتع بالكفاءة ولكن السيسي يديره بشكل خاطئ.
- الجيش المصري لا يصنع أي أسلحة ويكتفي باستيراد الأسلحة من الخارج.
- تنظيم الدولة لا ينتشر في صعيد مصر لأن السكان هناك قادرون على حماية أنفسهم.
- شعب مصر هو من يحمي نفسه وليس الجيش والشرطة فقط.
- النظام يفرق بين المصريين لمصلحته.
- اتركوا الشعب المصري ليقول كلمته ويختار من يحكمه لا أن يٌفرض عليه حكام من الجيش أو الإخوان فقط.
- السيسي يضحي بضباط وجنود الجيش في سيناء ثم يكتفي بتقديم العزاء فيهم.
- السيسي باع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل أموال أهدرها على مشروعاته الفاشلة.
- مصر فيها إهمال أمني يتسبب في زيادة العمليات الإرهابية في عدة مناطق وأدت إلى وقوع ضحايا، وهو ما يعني أن السيسي فاشل.
- السيسي أنفق مليارات في محاولة لتوفير الأمان ورغم إقامة عشرات الأكمنة إلا أن العمليات الإرهابية في ازدياد.
المصدر
الجزيرة مباشر
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