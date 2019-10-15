مصر
الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 23:39

شاهد: رجل الأعمال محمد علي يبث تسجيلا جديدا يهاجم السيسي

رجل الأعمال محمد علي
بث الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي تسجيلا جديدا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي هاجم فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
التفاصيل
  • علي رد في تسجيله الجديد عن الاتهامات التي طالته بأنه يقف مدعوما من "خلايا تعمل على إسقاط مصر".
  • قال إنه كان يدر دخلا بملايين الجنيهات في مصر قبل أن يغادرها وأنه لم يتعرض للتجنيد من أي خلايا لإسقاط مصر.
  • علي قال إن هدفه هو إسقاط السيسي ورحيله عن الحكم.
المصدر
الجزيرة مباشر
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مصر
محمد علي
عبد الفتاح السيسي
إسقاط السيسي

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