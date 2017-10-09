مسابقات طريفة
الاثنين 9 أكتوبر 2017 11:57

شاهد: رجال يتنافسون في بطولة "حمل الزوجات" بأمريكا

شارك العشرات من الأزواج في بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات في ولاية مين الأمريكية.

وحمل رجال زوجاتهم فوق ظهورهم وخاضوا العديد من العقبات وتجاوزا حفرة موحلة بينما وقف متفرجون يشجعونهم ويحثونهم على المنافسة في البطولة التي يجري تنظيمها منذ 18 عاما.

وفاز الزوجان جيك وكيرستين بارني من ولاية فرجينيا بالبطولة بعدما قطعا مسافة المسابقة في 58 ثانية تقريبًا.

ووفق قواعد المسابقة تسلم الاثنان 12 صندوقا من الجعة وشيكا بقيمة 630 دولارا وهي خمسة أمثال وزن الزوجة كيرستين بمقياس الرطل.

كما فاز الزوجان برحلة إلى فنلندا للمشاركة في بطولة حمل الزوجات الدولية.

وقال الزوج إنه فاز مع زوجته العام الماضي بالمركز الثاني في بطولة أمريكا الشمالية لحمل الزوجات.

المصدر
رويترز
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مسابقة حمل الزوجات
أزواج

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