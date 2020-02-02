تركيا وسوريا
الأحد 2 فبراير 2020 17:55

شاهد: رتل عسكري للجيش التركي يعبر إلى سوريا

أرسل الجيش التركي، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى وحداتها العاملة على الحدود مع سوريا.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إنه خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية دخل خمسة أرتال تركية مؤلف من 50 آلية عسكريةمدججة بالسلاح الثقيل والمصفحات إلى شمال سوريا وريف إدلب تمركزت في مدينة سراقب ومحيطها ومنها إلى ريف حلب.
وأضاف أن الإجراءات التركية جاءت بسبب تصاعد القصف وتقدم قوات النظام السوري في عدة مناطق شمال سوريا، مشيرا إلى أن الآليات العسكرية -على ما يبدو- هي لإنشاء نقاط مراقبة على طول الأوتوستراد الدولي ولتسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية.

وقالت وكالة الأناضول إن الجيش التركي أرسل، السبت، تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأضافت أن قافلة تعزيزات تضم دبابات وناقلات جند مدرعة وصلت قضاء ريحانلي المحاذي لمحافظة إدلب السورية بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأضافت الوكالة أن القافلة توجهت باتجاه الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

وبحسب مراسل الوكالة فإن 15 شاحنة عسكرية محملة بمتاريس إسمنتية مقاومة للرصاص وصلت إلى قضاء ريحانلي بولاية هطاي.

ويصل ارتفاع المتاريس الإسمنتية إلى مترين، ووزن الواحد منها 9 أطنان.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تركيا
سوريا
تعزيزت عسكرية

اقرأ أيضا

Thumbnail
مستشار أردوغان يهاجم ولي عهد أبو ظبي.. ماذا قال؟
Thumbnail
"لعبة حظ" تودي بحياة الابن الوحيد للمذيعة المصرية مروة ميمي

الأكثر قراءة

  1. مستشار أردوغان يهاجم ولي عهد أبو ظبي.. ماذا قال؟
  2. شاهد: رتل عسكري للجيش التركي يعبر إلى سوريا
  3. "لعبة حظ" تودي بحياة الابن الوحيد للمذيعة المصرية مروة ميمي
  4. واشنطن تدعو لضمان أمن مسلمي الإيغور الراغبين بمغادرة الصين
  5. بطولة أم محاولة انتحار؟ مكافأة مالية لمن ينقذ تمساحا من أزمته (فيديو)