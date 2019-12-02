الاثنين 2 ديسمبر 2019 19:53
شاهد: رباعية قطرية في شباك الإمارات بكأس الخليج
فازت قطر بطلة آسيا 4-2 على الإمارات في ختام مباريات المجموعة الأولى لتحجز مكانها في قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم اليوم الإثنين.
التفاصيل
- وضع أكرم عفيف، الذي فاز في وقت سابق اليوم بجائزة أفضل لاعب في آسيا، المنتخب القطري صاحب الأرض في المقدمة بعد 20 دقيقة، وضاعف مهاجم السد النتيجة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء احتسبت بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.
- قلص علي مبخوت النتيجة للإمارات في الدقيقة 33 من علامة الجزاء، لكن حسن الهيدوس أعاد الفارق إلى هدفين لصالح قطر بعد ثماني دقائق من الشوط الثاني.
- هز مبخوت الشباك مجددا للإمارات، وهو هدفه الخامس في ثلاث مباريات بالبطولة، في الدقيقة 77، لكن خوخي بوعلام أكد انتصار المنتخب القطري عندما سجل الهدف الرابع بضربة رأس في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.
- بهذه النتيجة يتصدر العراق المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط عقب تعادله بدون أهداف مع اليمن، بينما تأتي قطر في المركز الثاني ولديها ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات.
- هذه المرة الثانية على التوالي التي يحقق فيها المنتخب القطري الفوز على نظيره الإماراتي برباعية، بعدما فاز عليه في الدور نصف النهائي لكأس آسيا لكرة القدم في أبوظبي بنتيجة 4- صفر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات