دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 18 أبريل 2017 23:38

شاهد: راموس يحرز هدفا في مرماه لصالح البايرن

أحرز لاعب ريال مدريد سيرغيو راموس هدفا في مرماه في الدقيقة 77 من مباراة الريال مع بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونتيجة المباراة حتى 20:30 بتوقيت غرينتش (2-1) لصالح البايرن.

وكان ريال مدريد قد تفوق ذهابًا، ونجح في العودة من ملعب "أليانز أرينا"، بفوز ثمين بنتيجة (2-1)، ليصعب من مهمة الفريق البافاري، الذي يحتاج لإحراز هدفين على الأقل من أجل إعادة فرصته في التأهل لنصف النهائي.

المصدر
الجزيرة مباشر
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راموس
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
دوري الأبطال

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