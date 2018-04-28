راليات
السبت 28 أبريل 2018 20:01

شاهد: رالي وسط الضباب في الأرجنتين

خاض السائقون المشاركون في رالي الأرجنتين صراعا ضد الضباب الكثيف الذي غطى مساحات شاسعة من الأراضي التي جرى عليها السباق.

لكن الإستوني أويت تاناك تمكن من الفوز بالمركز الأول في المراحل الثلاث على التوالي ليعزز صدارته للرالي بفارق 43.1 ثانية عن أقرب منافسيه.

وقطع السائقون مسافة 13.92 كيلومترا خلال المراحل الصباحية ليوم السبت، وفاز تاناك سائق تويوتا غازو ريسينغ بها متفوقا على منافسه كريس ميكي بفارق 3.8 ثانية عن أقرب منافسيه.

المصدر
أسوشيتد برس
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رالي الأرجنتين
ضباب كثيف
سائقو راليات

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