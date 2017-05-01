الاثنين 1 مايو 2017 18:24
شاهد: رافعة تابعة لسامسونغ تقتل 5 أشخاص في كوريا الجنوبية
قُتل 5 أشخاص على الأقل في كوريا الجنوبية بعدما سقطت رافعة في موقع إنشاء تابع لشركة سامسونغ للصناعات الثقيلة بمدينة كوجيه الساحلية.
وقالت سلطات الإطفاء في المدينة إن سقوط الرافعة التي تزن 32 طنا أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 شخصا، من بينهم 6 في حالة خطيرة.
وتقع مدينة كوجيه على بعد نحو 400 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سول.
وشركة سامسونغ للصناعات الثقيلة هي إحدى شركات مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة، وواحدة من كبريات شركات صناعة السفن في العالم.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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