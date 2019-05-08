أقليات مسلمة
الأربعاء 8 مايو 2019 11:11

شاهد: رئيس وزراء كمبوديا في حفل إفطار جماعي مع مسلمي بلاده

نظم رئيس الوزراء الكمبودي هون سين (الثلاثاء) حفل إفطار جماعي للمجتمع الإسلامي في العاصمة بنوم بنه.
التفاصيل:
  • شارك في حفل الإفطار حوالي 5 آلاف شخص، بالإضافة للوفود الخارجية من ماليزيا وتايلاند ومملكة بروناي.
  • هذا هو برنامج الإفطار الجماعي السادس الذي يشارك فيه رئيس وزراء كمبوديا مع المجتمع الإسلامي في كمبوديا. 
  • حضر الإفطار الشيخ قمر الدين بن يوسف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومفتي مملكة كمبوديا، وزكريا آدم، الوزير المحلق لرئيس الوزراء الكمبودي.

خلفيات:
  • يبلغ عدد المسلمين في كمبوديا حوالي نصف مليون تقريبا بنسبة 4% من إجمالي السكان.
  • تشعر الأقلية المسلمة في كمبوديا اليوم بانفتاح سياسي وحقوقي من قبل السلطات لم تعهده من قبل.
  • تعرض المسلمون في كمبوديا إلى الاضطهاد والتصفية العرقية على يد نظام "الخمير الحمر" الذين أجبروا المسلمين على التخلي عن دينهم، ثم ابتداء من عام 1977 بدؤوا في تجميعهم وقتلهم.
  • كانت الأقلية المسلمة من أكثر المتضررين في الحرب الأهلية الكمبودية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. 

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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