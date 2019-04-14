الأحد 14 أبريل 2019 20:50
شاهد: رئيس سيشل يلقي خطابا استثنائيا من تحت الماء
وجه داني فور، رئيس سيشل، الأحد، خطابا استثنائيا من تحت الماء، دعا فيه العالم إلى حماية مياه المحيطات التي وصفها بأنها "القلب الأزرق" لكوكب الأرض.
أهم ما جاء في خطاب فور:
- من هذا العمق، أستطيع أن أرى الحياة البرية المذهلة التي تحتاج إلى حمايتنا، كما أرى عواقب إتلاف هذا النظام البيئي الضخم الموجود منذ آلاف السنين.
- على مر السنين صنعنا هذه المشاكل. ويمكننا حلها.
- لدينا خرائط للمريخ أفضل من الخرائط التي لدينا لقاع المحيط.
- هذه المشكلة أكبر منا جميعًا، ولا يمكننا الانتظار حتى يحلها الجيل القادم.
- الأعذار تنفد منا والوقت ينفد منا قبل اتخاذ أي إجراء.
- يجب علينا أن نقوم بالمطلوب منا (لحماية المحيطات) لقد تحدث العلماء. وقد جعلتني التجربة أكثر تصميما على الحديث بصوت عال عن حماية الحياة البحرية.
تفاصيل المهمة:
- خطاب الرئيس داني فور هو أول خطاب من نوعه يجري بثه على الهواء مباشرة من غواصة تحت الماء.
- كان فور يتحدث من غواصة على عمق 121 مترا تحت سطح الماء.
- تعد جزيرة سيشل واحدة من الدول التي يهددها تغير المناخ والاحتباس الحراري.
- خطاب رئيس سيشل جاء خلال زيارته إلى بعثة علمية تقودها بريطانيا لاستكشاف أعماق المحيط الهندي.
- خلال الحملة قام علماء بحار من جامعة أكسفورد بمسح لمظاهر الحياة تحت الماء، ورسم خريطة لمساحات واسعة من قاع البحر، كما تمكنوا من الوصول إلى أعماق كبيرة مستخدمين الغواصات والطائرات المسيرة تحت الماء.
- بنهاية المهمة يتوقع الباحثون أن يكونوا قد انتهوا من إجراء أكثر من 300 عملية نشر لمعدات، وجمع ما يقرب من 1400 عينة، ونحو 16 تيرابايت من البيانات، ومسح حوالي 25 ألف متر مربع من قاع البحر باستخدام معدات عالية الدقة تستخدم عددا من أجهزة السونار.
- سيتم استخدام البيانات لمساعدة سيشيل على توسيع سياستها لحماية ما يقرب من ثلث مياهها الوطنية بحلول عام 2020.
- تأتي هذه المبادرة ضمن ما تسميه سيشل "الاقتصاد الأزرق"، وهي محاولة لموازنة احتياجات التنمية مع الاحتياجات البيئية.
خلفية:
- تشكل المحيطات نحو ثلثي مساحة الكرة الأرضية، لكنها مازالت في أغلبها غير مستكشفة.
- يرى خبراء أن كثيرين يقللون من أهمية الدور الذي تلعبه المحيطات في تنظيم المناخ والتهديدات التي تواجهها، رغم أن المحيطات مسؤولة عن توليد نحو نصف الأكسجين الذي نتنفسه.
- دور المهمات العلمية في المحيطات هو تقييم صحة وصلاحية النظم البيئية المغمورة بالمياه.
- الدول الصغيرة المكونة من جزر هي من بين الدول الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ.
- يؤدي تغير المناخ إلى تآكل الأراضي وموت الشعب المرجانية، وتكرار الظواهر الجوية المتطرفة، ما يهدد وجود هذه الجزر.
- نحو 5٪ فقط من محيطات العالم هي التي تحظى بالحماية في الوقت الحالي.
- وافقت دول العالم على زيادة المساحة إلى 10٪ بحلول العام 2020.
- خبراء ومدافعون عن البيئة يقولون إن ما بين 30٪ و50٪ من المحيطات خارج المياه الإقليمية للدول يجب أن تحصل على الحماية لضمان التنوع البيولوجي البحري.
المصدر
الجزيرة مباشر
أسوشيتد برس
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