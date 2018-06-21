الخميس 21 يونيو 2018 09:03
شاهد: رئيس الوزراء الهندي يقود احتفالات اليوم العالمي لليوغا
انضم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (الخميس) إلى آلاف الأشخاص الذي مارسوا رياضة اليوغا ضمن فعاليات اليوم العالمي لليوغا الذي يوافق 21 يونيو/حزيران من كل عام.
وأثناء ممارسته اليوغا مع نحو 50 ألف شخص في مدينة ديرادون شمال البلاد ألقى مودي كلمة تحدث فيها عن فوائد اليوغا، وكيف أنها تساعد على الهدوء والإبداع.
ويشتهر مودي بالاستيقاظ فجرا وممارسة اليوغا قبل مباشرة العمل، وسعى بعد توليه السلطة في 2014 لجعل يوم 21 يونيو/حزيران يوما عالميا لليوغا، وهي خطوة تبنتها الأمم المتحدة.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية