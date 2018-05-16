كندا
الأربعاء 16 مايو 2018 10:04

شاهد: رئيس الوزراء الكندي يهنئ مسلمي بلاده بشهر رمضان

هنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو المسلمين ببلاده بقدوم شهر رمضان المبارك في رسالة مصورة استهلها بإلقاء تحية الإسلام "السلام عليكم".

وتم نشر الرسالة على جميع الحسابات الشخصية لرئيس الوزراء الكندي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال ترودو في رسالته "هذه الليلة سيتحرى المسلمون في كندا، وفي ربوع الأرض، بداية شهر رمضان".

وتابع "في رمضان تحرص العائلات والأصدقاء على الاجتماع بالمساجد والمنازل، وصيام نهاره، والإفطار وقت الغروب، والابتهال بالدعاء. فهذا الشهر مناسبة للدعاء والمعنويات المرتفعة، وفرصة لعكس العديد من القيم مثل الرحمة والكرم".

وقال ترودو "هذا الشهر يمثل بالنسبة لنا جميعًا فرصة لتطبيق هذه القيم، والكرم بسخاء على الناس الآخرين في مجتمعاتنا وفي العالم أجمع، فرصة لمحاسبة أنفسنا".

وأضاف "كما أن هذا الشهر يمثل فرصة من أجل الاحتفال بالإسهامات الهامة التي تقدمها كل يوم لكندا المجتمعات المسلمة في بلدنا، والمسلمون الكنديون، أتمنى وزوجتي صوفي، وعائلتي رمضانًا طيبًا للجميع".

وأعلن المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية أن الأربعاء 16 مايو/أيار هو غرة شهر رمضان لهذا العام.

المصدر
الأناضول
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شهر رمضان
جستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي
تهنئة
المسلمون في كندا
أقليات مسلمة

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