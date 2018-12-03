شاهد: رئيس المكسيك يبيع طائرته ويفتح قصر الرئاسة للجمهور

فتح مقر الرئاسة المكسيكية أبوابه لاستقبال عشرات آلاف المواطنين المكسيكيين لزيارة الغرف الفاخرة التي أذهلتهم، في بداية حقبة جديدة لحكم الرئيس اندرس مانويل لوبيز.

كما تستعد الحكومة المكسيكية لبيع طائرة كبيرة فاخرة كانت تنقل الرئيس السابق حول العالم وذلك في أولى الخطوات التي يقدم عليها الرئيس الجديد ليخلص البلاد مما وصفه بأنه رمز للبذخ. المقر الرئاسي: الرئيس الجديد هو يساري مناهض للمؤسسة السياسية التقليدية، اشتهر برفضه لمغريات السلطة.

الرئيس الجديد خفض راتبه بنسبة 60%، وعرض الطائرة الرئاسية للبيع، وأزال الحراسة الرئاسية وتخلى عن المقر الرئاسي، لوس بيوس، واختار أن يقيم في منزله المتواضع.

بعد ساعات قليلة من بدء ولايته الممتدة ست سنوات عند منتصف ليل السبت، وحتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية، فتح لوبيز أوبرادور (65 عاما) أبواب مقره الرئاسي أمام العامة.

في مشاهد تذكر بسقوط الزعيم الليبي معمر القذافي، والرئيس العراقي صدام حسين، والرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، تدفقت حشود كبيرة من المواطنين المكسيكيين على القصر الرئاسي وجالوا في غرفه الفارهة وحدائقه الخضراء، بعد أن كان هذا القصر قبل ساعات أكثر مقرات السلطة حماية.

لوبيز اوبرادور فتح أبواب قصر لوس بينوس أمام عامة الشعب، ليبعث برسالة تفيد أن المكسيك -التي حكمها نفس الحزبين الرئيسيين لمدة 89 عاما حتى فوزه الساحق- حكمتها "مافيا السلطة" التي عاش أفرادها كالملوك من خلال نهب موارد البلاد، وفرض ضرائب على أموال المكسيكيين التي يحصلون عليها أصلا بصعوبة. "فخامة زائدة" استنادا الى ردود الفعل السريعة على قصر لوس بينوس الذي استقبل 85 ألف زائر في أول يومين، فإن حملة العلاقات العامة هذه تبدو ناجحة.

اليخاندرا باريتو (50 عاما) العاملة في متجر والقادمة من ولاية بوبلا لزيارة مدينة مكسيكو سيتي قالت "هذه فخامة زائدة. لم أتخيل مكانا كهذا". وأضافت "الغرف بصراحة ضخمة. لماذا تحتاج عائلة واحدة كل هذا؟".

بعد انتظار في طوابير طويلة، تمكن الزائرون من مشاهدة تماثيل الرؤساء الذين عاشوا في هذا القصر منذ 1935 والتجول في سلسلة من المنازل التي يضمها هذا المجمع.

المحطة الأولى في الزيارة هي أجنحة مكاتب فاخرة استخدمها آخر ثلاثة رؤساء.

بعد ذلك يصل الزوار إلى غرفة نوم الرئيس في الطابق الثاني التي تضم غرفة ملابس بمساحة 30 متر مربع، وغرفة تلفزيون واسعة.

في الطابق الأول توجد غرفة طعام تضم طاولة بـ 28 كرسياً، حيث كانت عائلة بينا نيتو تتناول الطعام يوميا.

في الطابق تحت الأرضي توجد قاعة سينما فيها 35 كرسياً جلدياً مريحا.

تبلغ مساحة لوس بينوس 56 ألف متر مربع، أي 14 ضعف مساحة البيت الأبيض. الطائرة الرئاسية الرئيس الجديد قال أمام تجمع في خالابا بولاية فيراكروز في أول أيامه في الرئاسة "سنبيع كل الطائرات وطائرات الهليكوبتر التي استخدمها الساسة الفاسدون". وهللت الحشود في تعبير عن تأييدها لهذا التحرك.

وزير المالية كارلوس أورزوا عقد مؤتمرا صحفيا في مكسيكو سيتي الأحد حضره حشد من الصحفيين المحليين أمام الطائرة وهي من طراز بوينغ 787 دريم لاينر للإعلان عن طرح الطائرة للبيع "قريبا جدا".

سمح للمصورين وطواقم التصوير بدخول الطائرة الفاخرة ليروا بأنفسهم ما بداخلها من شاشات مسطحة عملاقة وغرفة نوم رئاسية وما يبدو أنه حمام مكسو بالرخام.

أورزوا قال إن الطائرة الرئاسية التي تبلغ قيمتها 218 مليون دولار وتم شراؤها في أواخر 2012 هي واحدة من 60 طائرة حكومية ستطرح للبيع علاوة على 70 طائرة هليكوبتر.

بيان لوزارة المالية أشار إلى أن الطائرة ستُنقل اليوم إلى مطار فيكتورفيل بجنوب كاليفورنيا بناء على توصيات شركة بوينغ انتظارا لمالكها الجديد.