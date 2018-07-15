كأس العالم 2018
الأحد 15 يوليو 2018 12:49

شاهد: رئيسة كرواتيا توجه رسالة للروس قبل نهائي المونديال

وجهت رئيسة كرواتيا كليندا غاربر كيتاروفيتش، الأحد، رسالة شكر لروسيا على استضافة مونديال 2018، بينما كانت تستقل طائرة متجهة لموسكو حيث ستشاهد المباراة النهائية لكأس العالم.

ويخوض المنتخب الكرواتي لأول مرة في تاريخه المباراة النهائية لكأس العالم مع نظيره الفرنسي، في وقت لاحق اليوم.

وقالت كليندا، وهي مرتدية زي الفريق "نيابة عن الشعب الكرواتي، نود أن نشكركم أيها الروس من أجل الترحيب الصادق. إنكم مضيفون رائعون. إنكم أشخاص رائعون. تحية لكرواتيا في النهائي! شكرا لك روسيا. نحن قادمون".

وأعربت الرئيسة عن أملها أن يشجع الروس اللاعبين الكروات، ثم هتفت والوفد المرافق لها "كرواتيا، كرواتيا، كرواتيا"، وجميعهم ارتدى زي المنتخب الوطني.

المصدر
أسوشيتد برس
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