السبت 15 سبتمبر 2018 11:40
شاهد: "ذي فور بسكتس" مبادرة توفر فرص عمل لشابات مصابات بمتلازمة داون
أرادت الشابة المصرية "ندى أحمد" في البداية فتح مطعم للأشخاص المصابين بمتلازمة داون، لكن ذلك تطلب منها رأس مال ضخم، الشيء الذي دفعها إلى البدء بما هو متاح للوصول إلى زبائن وعملاء.
وفي مسعاها الخيّر، استطاعت الشابة المصرية جذب بعض الفتيات المصابات بمتلازمة داون للعمل، إذ تقول إنها جاءت بالفكرة بعد أن لاحظت الإقصاء ضد عديد من قطاعات المجتمع المصري، وبما أن أختها تعاني من متلازمة داون، فإنها تتناغم بشكل خاص مع التمييز ضد من يعانون من هذه الحالة.
ما القصة:
- ندى بدأت بعمل منتج يمكن أن يتم خبزه من داخل المنزل ومن ثم ترويجه للوصول إلى قاعدة عملاء وزبائن عبر الإنترنت، وترمي الخطة أيضا للتوسع وفتح مطعم أو مخبز أكبر.
- تم تصميم "ذي فور بسكتس" (البسكويتات الأربع) لمساعدة الفتيات المعنيات، على الخروج من العزلة وبناء صداقات وفوق ذلك دعم أنفسهن ماليا.
- في المخبز المنزلي بالقاهرة، ستجد الفتيات الشابات منهمكات في إعداد المكونات وتشكيل البسكويت، ما يتيح لهن دعم أنفسهن ماليا والعمل بروح الفريق مع الصديقات.
- اكتسب "ذي فور بسكتس" اسمه من الشابات الأربع اللاتي شكلن الفريق، ولكنهم الآن خمسة بفضل إضافة صديق جديد وهو يحيى، والذي تساعد والدته سحر محمود "أم يحيى" في تدريب الفتيات على فنون الخبز.
- "ذي فور بسكتس" يتلقى جميع طلباته عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق الخاص به، ويرسل منتجاته في جرار مربوطة بعقدة تظهر الشعار الخاص به.
المصدر
الجزيرة مباشر
اسوشيتد برس