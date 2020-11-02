حادث قطار
الاثنين 2 نوفمبر 2020 23:50

شاهد: ذيل حوت عملاق يحمي قطارا من كارثة في هولندا

نجا قطار مترو هولندي من كارثة، الإثنين، بعدما اخترق حاجز توقف؛ ليستقر عند مجسم عملاق لذيل حوت، ما جنَّب سائق المركبة (التي كانت خالية من الركاب) مصيرًا أسود محتَّمًا.

وأفلت القطار من خطر السقوط في المياه الموجودة على مسافة عشرة أمتار في الأسفل، وبقي جزء كبير من العربة الأمامية معلَّقًا في الهواء، مدعومًا فقط بذيل مجسم الحوت الضخم.

ولم يصَب سائق القطار، الذي لم يكن ينقل الركاب، بأذى خلال الحادث، الذي وقع بُعيد منتصف الليل في سبيكينيسه (قرب مدينة روتردام الهولندية الساحلية).

وفي مصادفة ملفتة، يحمل المجسم الفني الذي حمى القطار من الهلاك عنوان "أنقذه ذيل الحوت".

وقالت كارلي غورتر من هيئة السلامة الإقليمية في منطقة رينموند لوكالة فرانس برس "هذا سيناريو غريب. خرج المترو عن السكة وسقط على مجسم يسمى (سايفد باي ذي وايلز تايل: أنقذه ذيل الحوت)، وقد حصل ذلك حرفيًّا؛ فبفضل ذيل الحوت، أُنقِذ السائق بالفعل، إنه أمر لا يصدق".

وأفادت الهيئة أن السائق خضع للاستجواب في وقت لاحق، ولا يزال التحقيق جاريًّا لتحديد سبب الحادثة.

وقد خرج السكان المذهولون بأعداد كبيرة لرؤية المشهد الغريب، ما دفع السلطات المحلية إلى دعوتهم للابتعاد والتزام تدابير التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

ويعمل حاليًا في الموقع فريق من خدمات الطوارئ والخبراء، بما يشمل المهندس المعماري الذي أنجز المجسم، بهدف إيجاد طريقة لسحب القطار بأمان.

وفي هولندا، بلغ عدد إصابات فيروس كورونا المستجد 368 ألفًا و147 إصابة، قضى منهم 7 آلاف و463 متأثرين بإصابتهم، ولا تتوفر أرقام محدَّثة عن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس التاجي هناك.

وعالميًّا، أصاب الفيروس 47 مليونًا و72 ألفًا و539 شخصًا، وأودى بحياة مليون و208 آلاف و367 مصابًا، في حين تعافت 33 مليونًا و909 آلاف و200 حالة، حتى اللحظة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
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