السبت 14 أبريل 2018 02:05
شاهد: ذكر غوريلا يقلد حارسته بشكل مذهل
أظهر فيديو نشرته حديقة حيوان في ولاية فلوريدا الأمريكية ذكر غوريلا وهو يقوم بتقليد حارسته بشكل مذهل.
وقالت حديقة الحيوان مايومبي إن رايتشل هايل، التي ترعى الغوريلا بولينغو منذ ثلاث سنوات، علمته تقليد الحركات التي تقوم بها.
وفي إحدى اللقطات تقوم هايل بالوقوف على يديها ووضع قدميها على الزجاج الفاصل بينها وبين بولينغو، فقام الغوريلا بتقليدها والوقوف على يديها ووضع قدميه على الزجاج.
وحصل المقطع المصور الذي يقوم فيه بولينغو بتقليد هايل أكثر من 250 ألف مشاهدة.
المصدر
رويترز
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