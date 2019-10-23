الأربعاء 23 أكتوبر 2019 01:11
شاهد: ديبالا يقود يوفنتوس لعبور لوكوموتيف في أبطال أوربا
استعاد يوفنتوس الإيطالي صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أوربا لكرة القدم عقب فوزه على لوكوموتيف موسكو الروسي 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء.
وتقدم لوكوموتيف بهدف سجله أليكسي ميرانشوك في الدقيقة 30 قبل أن يسجل باولو ديبالا هدفين ليوفنتوس في الدقيقتين 77 و79.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد، وتوقف رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.
ويلتقي الفريقان مرة أخرة يوم 6 نوفمبر/تشرين ثان المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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