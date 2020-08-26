الجزائر
الأربعاء 26 أغسطس 2020 17:37

شاهد: دولفين صغير "يحتفل" بعد إنقاذه من شاطئ صخري

احتفل الدولفين بإنقاذه من بين الصخور بشكل لطيف
احتفل الدولفين بإنقاذه من بين الصخور بشكل لطيف
مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر فيديو يوثق لحظة إنقاذ دولفين صغير من شاطئ صخري كان عالقا به.

وبحسب الفيديو أظهر الدلفين الصغير ردة فعل احتفالية بعد أن تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذه وإعادته إلى المياه، إذ أبى المغادرة مباشرة بعد إطلاقه وعاد إلى المركب وكأنه يودع من أنقذه.

وقالت مديرية الحماية المدنية في في ولاية الشلف غرب العاصمة الجزائر أنها تلقت بلاغا عن وجود دلفين صغير محصور بين الصخور بشاطئ تاميست في بلدية الظهرة طوله حوالي 1,20 مترا و وزنه حوالي 70 كيلوغرامًا.

وأضافت أن الغطاسين التابعين للحماية المدنية استعملوا الزورق المطاطي ونجحوا بمساعدة بعض المواطنين في عين المكان في تحرير الدلفين الصغير بنجاح وإعادته إلى عرض البحر.

وذكرت مديرية الحماية المدنية أن تدخلها جاء في إطار حماية الثروة الحيوانية، كما شكرت المواطنين الذين ساعدوا في عملية الإنقاذ.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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