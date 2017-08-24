الخميس 24 أغسطس 2017 14:08
شاهد: دمية "حية" تبهر اليابانيين!
لم يصدق الكثير من اليابانيين أن تلك الفتاة التي تسير إلى جوارهم في الشارع ليست سوى دمية، ما دعاهم إلى تفحصها للتأكد من ذلك.
وتحمل الدمية اسم "لولو هاشيموتو"، وتقول صانعتها هيتومي كوماكي إنها أول دمية "حية" في العالم.
وتشبه الدمية كثيرا الفتيات في سن المراهقة، وقد أدهشت كثيرين عندما فوجئوا بها تمشي إلى جوارهم وهي ترتدي ملابس عادية وتتحرك بشكل طبيعي.
وقالت كوماكي (23 عاما) إنها أرادت بتصنيع لولو أن تصنع "خلاصة الجاذبية"، وقد استطاعت بالفعل أن تنتقل بالدمى إلى مستوى جديد بعدما استطاعت تصنيع قالب للجسم يشبه جسم الإنسان ويتحرك بشكل طبيعي.
المصدر
رويترز