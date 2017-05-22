رياضة
الاثنين 22 مايو 2017 09:21

شاهد: دمية تتسبب في إيقاف مباراة في الدوري الأرجنتيني

توقفت لفترة قصيرة مباراة في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم بين روساريو سنترال وريسنج الأحد بعدما ألقت الجماهير أصحاب الأرض دمى بقمصان فريق غريم آخر.

وألقى مشجعو سنترال عشرات الدمى على شكل أطفال وبقمصان الغريم نيولز أولد بويز باللونين الأحمر والأزرق بعد الفوز 3-1 على هذا المنافس في لقاء قمة روساريو الأسبوع الماضي.

وتوقفت المباراة لبعض الوقت في الشوط الأول بينما أبعد المراقبون الدمى من أرضية الملعب قبل استئناف اللعب.

وفاز سنترال 4-1 على ريسنج ليتقدم إلى المركز العاشر في الدوري الأرجنتيني، ويأتي نيولز رابعا بعد خسارته 1-صفر أمام بوكا جونيورز المتصدر يوم السبت الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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كرة قدم
الدوري
الأرجنتين
روساريو

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