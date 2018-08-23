الخميس 23 أغسطس 2018 20:55
شاهد: دفن كنديين بعد 100 عام على مقتلهم
دُفن أربعة جنود كنديين قُتلوا في الحرب العالمية الأولى (الخميس) في جبانة بريطانية في مدينة (لوس إن غوهيل) في فرنسا، وذلك بعد أكثر من 100 عام على مقتلهم.
وعُثر على جثث الجنود الأربعة في عامي 2010 و2011 قرب لنس في شمال فرنسا وتوصلت القوات المسلحة الكندية مؤخرا إلى هوياتهم.
وكان هؤلاء الجنود جزءا من كتيبتي المشاة 16 و26 بالجيش الكندي.
وقتلوا في أغسطس عام 1917 في معركة هيل 70 التي حصدت الكثير من الأرواح.
وقال الميجر جنرال نيكولاس الداوود، ممثل الجيش الكندي، إن من المهم تكريم الجنود الذين قتلوا في الحرب العالمية الأولى وكأنهم قتلوا اليوم.
وحضر أفراد من عائلات الجنود مراسم الدفن.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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