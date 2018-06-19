كأس العالم 2018
الثلاثاء 19 يونيو 2018 23:21

شاهد: دفاع مصر ينهار أمام روسيا وتخسر 3-1

وضع المنتخب الروسي قدما نحو التأهل لدور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم بتغلبه على المنتخب المصري 3 / 1 خلال المباراة جمعتهما (الثلاثاء) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

وضع المنتخب الروسي قدما نحو التأهل لدور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم بتغلبه على المنتخب المصري 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى.

انهار دفاع مصر في أول 17 دقيقة من الشوط الثاني إذ اهتزت شباكه ثلاث مرات في الهزيمة 3-1 أمام روسيا.

وأحرز محمد صلاح أول هدف لمصر في كأس العالم منذ 1990 عندما نفذ بنجاح ركلة الجزاء التي حصل عليها واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 73.

ووضعت روسيا قدما في دور الستة عشر إذ أصبحت بحاجة لفوز أو تعادل اوروجواي على السعودية غدا الأربعاء لتضمن التأهل لأدوار خروج المغلوب.

ورفعت روسيا رصيدها إلى ست نقاط بعد فوزها في الافتتاح 5-صفر على السعودية متقدمة بثلاث نقاط على اوروغواي التي تغلبت 1-صفر على مصر.

ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب ويظل المنتخب المصري بلا نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف المسجلة أمام المنتخب السعودي.

بينما لا تملك مصر والسعودية أي نقاط.

وافتتح أحمد فتحي التسجيل لروسيا بهدف عكسي بعدما فشل في إبعاد تسديدة رومان زوبنين وأضاف دينيس تشيرشيف الهدف الثاني في الدقيقة 59 وبعد ذلك بثلاث دقائق أضاف ارتيم جيوبا هدفا آخر بعد مجهود فردي رائع. 

المصدر
رويترز
الألمانية
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المونديال
محمد صلاح
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روسيا
أحمد فتحي
أوروغواي
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