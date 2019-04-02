شاهد: دريد لحام يسخر من قرار ترمب ويعطي كاليفورنيا للمكسيك

أعطى الممثل السوري المعروف "دريد لحام" كاليفورنيا للمكسيك، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

كاليفورنيا للمكسيك: دريد لحام قال في فيديو ساخر ظهر فيه مرتديًا قبعة رعاة البقر: قرار بإهداء ولاية كاليفورنيا، هاي (هذه) واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المكسيك.

لحّام: على كل هذا القرار تبعي (الخاص بي) قيمته قد (مِثل) قيمة قرار الإرهابي ترمب بإهدائه الجولان للإرهابي نتنياهو. الجولان سورية وراح (سوف) تبقى سورية.

دريد لحام: ما أضاف ترمب بقراره السخيف، ما أضاف شيء لموضوع وضع الجولان. الجولان أرض سورية محتلة قبل قرار ترمب وبعد قرار ترمب.

الممثل الكوميدي الشهير دريد لحام، أرسل تحياته لأهل الجولان الذين قال إنهم ما زالوا يقاومون بشكل سلمي.

لحام: أحييهم تحية كبيرة لأنهم يحملون الأعلام السورية والهوية السورية ويناضلون في الداخل وإلى الآن نضالهم سلمي، لكن متى يصير هذا النضال مسلحًا؟ هذا مربط الفرس. لقطة من الفيديو الساخر.. دريد لحام يوقع قرار نقل كاليفورنيا للمكسيك قرار ترمب: ترمب كان قد وقع الأسبوع الماضي إعلانًا يعترف فيه بأن مرتفعات الجولان جزء من "إسرائيل"، التي ضمت المنطقة عام 1981 بعد الاستيلاء عليها من سوريا في حرب عام 1967.

قرار ترمب قوبل برفض عربي وأوربي ودولي واسع النطاق. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن أي حل للصراع السوري يجب أن يضمن وحدة الأراضي السورية "بما فيها هضبة الجولان المحتلة".

كثير من المراقبين يرون أن قرار ترمب جاء لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة هذا الشهر، حيث يواجه نتنياهو اتهامات واسعة بالفساد.

وكالة بلومبرغ اعتبرت أن الاضطرابات السياسية في إسرائيل قبل الانتخابات والتوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والسعودية، والتي من المتوقع أن تلعب دورا رئيسيا في الدعم المالي لأي صفقة سلام، قد تزيد من تعقيد خطة السلام التي أعدها صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر.

القمة العربية في تونس أعلنت في بيانها الختامي قبل يومين رفضها للقرار الأمريكي بشأن الجولان، وقالت إن الزعماء العرب سيسعون لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد قرار ترمب، ووعدوا بدعم الفلسطينيين في مسعاهم من أجل إقامة دولتهم المستقلة.