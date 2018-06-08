دراما تلفزيونية
الجمعة 8 يونيو 2018 14:19

شاهد: دراما "دول الحصار" الرمضانية لا تصوم عن أجندات الأنظمة

تستعرض "الجزيرة" في هذا الفيديو بعض الأعمال الدرامية الرمضانية أنتجتها هذا العام دول السعودية ومصر والإمارات وسوريا لتطويع التاريخ والمواقف السياسية لأجندات خاصة ومقتضيات حصار قطر.

ويتعرض الفيديو لمحتوى مسلسل "المهلب أبو صفرة" الذي انتجته أبو ظبي، و المسلسلات المصرية"كلبش 2"، و "نسر الصعيد" و "عوالم خفية" و"أبو عمر المصري".
 كما تطرق إلى الدراما السورية ممثلة في مسلسلات "هارون الرشيد" و "وحدن" ومسلسل "روزانا" الذي يصور تجار الحروب المستفيدين من معاناة الناس ويظهر النظام السوري بريئا. 

المصدر
الجزيرة مباشر
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دراما تلفزيونية
حصار قطر
التاريخ
السعودية
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مصر

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