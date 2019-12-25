مسلمو الإيغور
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 14:25

شاهد: داعية إماراتي يدافع عن قمع الصين لمسلمي الإيغور

وسيم يوسف يدافع عن قمع الصين للإيغور ويتهم مشايخ بالتحريض
مواقع التواصل
فاجأ الداعية الإماراتي من أصل أردني "وسيم يوسف" متابعيه بدفاعه عن السلطات الصينية في حملتها القمعية ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم تشنجيانغ (تركستان الشرقية).

واتهم الداعية الإماراتي في تغريدة بعض المشايخ بـ"التحريض على الصين".

ونشر وسيم يوسف مقطعًا من شبكة التلفزيون الصيني CCTV، يظهر ما قال إنه "عمليات للمتطرفين ضد الصين"، متسائلًا "لماذا لم ينكر أحد ما يفعله المتطرفون هناك؟".

و أضاف وسيم في تغريدة أخرى أن هؤلاء "المشايخ" قد شحنوا الشباب لأفغانستان وباكستان والشيشان وسوريا والعراق متهمًا إياهم بأن "طعامهم وشرابهم الدم ."

وقوبلت تغريده الداعية الإماراتي بموجة غضب وهجوم واسع من المغردين العرب والمسلمين، واعتبروها دفاعًا عن جرائم السلطات الصينية بحق مسلمي الإيغور وقمعهم بشكل وحشي داخل معسكرات الاحتجاز.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
أقلية الإيغور المسلمة
مسلمو الإيغور
داعية إماراتي
وسيم يوسف
الصين
السلطات الصينية

اقرأ أيضا

Thumbnail
أردوغان: بحثنا في تونس سبل وقف إطلاق النار في ليبيا
Thumbnail
قائد الجيش الإسرائيلي: لدينا فرصة للعمل بحرية مع دول سنّية (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. أردوغان: بحثنا في تونس سبل وقف إطلاق النار في ليبيا
  2. قائد الجيش الإسرائيلي: لدينا فرصة للعمل بحرية مع دول سنّية (فيديو)
  3. شاهد: محاولة اغتيال فنان عراقي بارز ساند الاحتجاجات
  4. شاهد: داعية إماراتي يدافع عن قمع الصين لمسلمي الإيغور
  5. السيسي: الجيش مسؤول عن حماية "مدنية الدولة" ومنع سقوطها (فيديو)