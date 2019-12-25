شاهد: داعية إماراتي يدافع عن قمع الصين لمسلمي الإيغور
واتهم الداعية الإماراتي في تغريدة بعض المشايخ بـ"التحريض على الصين".
ونشر وسيم يوسف مقطعًا من شبكة التلفزيون الصيني CCTV، يظهر ما قال إنه "عمليات للمتطرفين ضد الصين"، متسائلًا "لماذا لم ينكر أحد ما يفعله المتطرفون هناك؟".
طار بعض المشايخ بالفيديوهات واليوتيوب لتحريض المسلمين على #الصين— MBZ شكراً (@waseem_yousef) December 25, 2019
بغض النظر عن رأيك
لكن السؤال : هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني ؟!
لا تنظر بعين واحدة
تأمل ماذا فعل المتطرفون بالناس في #الصين .. فلماذا لم نجد إنكار أفعالهم، من الذين يحرضون على #الصين الأن pic.twitter.com/vnecYftnXj
شحنوا الشباب لأفغانستان— MBZ شكراً (@waseem_yousef) December 25, 2019
شحنوا الشباب لباكستان
شحنوا الشباب للشيشان
شحنوا الشباب لسوريا
شحنوا الشباب للعراق
—
مات الشباب .. وبقي من شحنهم مع زوجاتهم و أطفالهم ..
والأن يشحنون الشباب للصين و الهند !
لن يتوبوا أبدا .. فطعامهم وشرابهم الدم ..
و أضاف وسيم في تغريدة أخرى أن هؤلاء "المشايخ" قد شحنوا الشباب لأفغانستان وباكستان والشيشان وسوريا والعراق متهمًا إياهم بأن "طعامهم وشرابهم الدم ."
وقوبلت تغريده الداعية الإماراتي بموجة غضب وهجوم واسع من المغردين العرب والمسلمين، واعتبروها دفاعًا عن جرائم السلطات الصينية بحق مسلمي الإيغور وقمعهم بشكل وحشي داخل معسكرات الاحتجاز.
وسيم يوسف يقول: "طار بعض المشايخ بالفيديوهات لتحريض المسلمين على الصين"— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 25, 2019
ويسأل: "هل رأيت أحدهم أنكر على المتطرفين ما فعلوه بالشعب الصيني؟!".
العنف المرفوض ضد الأبرياء ضرب دولا كثيرة على نحو أكبر، فلماذا لم تفعل بمسلميها ما فعلته الصين؟!
إذا لم تنصرهم، فلا تبع دينك بتبرير اضطهادهم.
انت تساوي أفعال أشخاص متطرفين بأفعال منظمة تحت عين ومرأى حكومة الصين وكل حكومات العالم بما فيها العالم الإسلامي ارى أن رؤيتك هذه هي الظلم والاجحاف بعينه في حق المسلمين يامن قلت للمسحيين أنهم إخوانك فأين اخوتك للمسلمين اتقي الله في نفسك...لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله— leenlinda (@leenlinda3) December 25, 2019
#الامارات71 | مفسّر الأحلام المثير للجدل وسيم يوسف، يدافع في تغريدة له، عن جرائم الحكومة الصينية بحق مسلمي #الايغور ، بترويجه لمشاهد قديمة بثها التلفزيون الصيني الرسمي، ولسان حاله يقول: هذا ما فعله المتطرفون المسلمون بالصينيين، وهم يستحقون ما يحصل له في معسكرات التعذيب— الإمارات71 (@UAE71news) December 25, 2019
| #الصين pic.twitter.com/ZKbS78nxIJ
الاخ وسيم يوسف زعلان من الحملة ضد الصين والهند ...يجب أن نصفق لهذه الحكومات التى تضطهد المسلمين حتى يرضى !!!!— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) December 25, 2019
هزلت! https://t.co/0RVNkCTZ0Q
واحد بلغ من التطبيل بأن يسمي حسابة "شكراً مبز" ويضع صورته هذا شو ممكن تحكي معه؟— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) December 25, 2019
أتعبت أحمد موسى وعمرو أديب في مصر
أتعبت مأمون رحمة في سوريا
حالة تستحق الدراسة
وسيم يوسف يبرر للصين اضطهاد ٢٠ مليون مسلم ثلاثة أرباعهم نساء وأطفال وتغيير دينهم عنوة وحبس الملايين منهم وتعذيبهم لأجل حوادث فردية إرهابية تحدث في كل الديانات وفي كل الأوطان ..!— عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) December 25, 2019
هل رأيتم أوقح من هذا الذكر !@waseem_yousef pic.twitter.com/hKt9y6tpTF