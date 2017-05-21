روسيا
الأحد 21 مايو 2017 13:35

شاهد: دارج ينجو بأعجوبة من حادث سير مميت

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات تحبس الأنفاس لدارج ينجو من الموت بأعجوبة بعدما أطاحت سيارة بدراجته على الطريق في مدينة سيفرسكايا، جنوب غرب روسيا.

وأظهرت اللقطات التي رصدتها كاميرات المراقبة، سائق سيارة يقف بمركبته عند منحنى الطريق لعبور تقاطع إلى الحارة الأخرى، غير مبالِ تمامًا بالدراجة التي مرت أثناء دورانه فصدمها بقوة وأطاح بها في الهواء لتسقط في حديقة مجاورة.

ولحسن حظ الشاب الدارج أن سقط مصطدما بغطاء محرك سيارة أخرى متوقفة على جانب الطريق، قبل أن تطير دراجته وتسقط على الأرض بقوة.

ونجا الشاب المحظوظ بجروح طفيفة، وبدا يسير بصعوبة على قدميه عقب الحادث، بينما ركض المارة والسائقون على الطريق لمساعدته، ولم يتضح ما إذا كانت الشرطة تحقق في الحادث أم لا.

المصدر
الجزيرة مباشر
ديلي ميل
كلمات مفتاحية
روسيا
حادث سير
سيارة
غير مبالي
إطاحة
دارج
دراجة
طريق
تقاطع

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: يطلق 10 رصاصات على صديقته لانفصالها عنه
Thumbnail
دعاة في وجه الإرهاب

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة