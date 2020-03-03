شاهد: خفر السواحل اليوناني يحاول إغراق قارب مهاجرين
وكان المركب يُقل مهاجرين غير نظاميين في البحر، حاولوا العبور نحو اليونان بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح الحدود من الجانب التركي إلى أوربا.
ونشر الصحفي التركي، رجب سويلو، مقطع الفيديو عبر حسابه في تويتر، وحقق تفاعلًا واسعًا.
في السياق، تساءل مغردون عن دور منظمات حقوق الإنسان في مثل هذه الممارسات،واعتبروا أن ما أقدمت عليه عناصر خفر الساحل اليوناني جريمة إنسانية.
Footage released by Turkish government shows Greek coast guard this morning tried to sink a refugee boat off the Bodrum coast pic.twitter.com/W3h5mfqwCC— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 2, 2020
ووفق مصادر تركية، فإن مهاجرًا سوريًا لقي مصرعه، أمس الإثنين، متأثرًا بجروحه بعد تدخل القوات اليونانية لمنع المهاجرين من الوصول إلى حدودها، في حين نفت أثينا الرواية التركية.
بينما أكد المتحدث باسم شرطة ميناء جزيرة ليسبوس اليونانية مصرع طفل إثر غرق مركبٍ يُقل 50 مهاجرًا، ونقل طفل آخر إلى المستشفى.
وكان الرئيس التركي قد أمر بفتح الحدود تجاه أوربا بعد مقتل 33 جنديًا تركيًا، الجمعة 28 فبراير/شباط الماضي، في غارة شنتها قوات النظام السوري، وتعد جزيرة ليسبوس بوابة اللاجئين إلى أوربا خلال الأشهر الأخيرة.
رعب فيديو محاولة خفر السواحل اليوناني إبعاد وإغراق قارب مطاطي محمل باللاجئين منهم الأطفال كوم والتعليقات من يونانيين وأوروبيين اللي بتبرر وبتدافع وبتشكر هذا الفعل وبتشوفه حماية "للقانون والسيادة" كوم تاني من الرعب، حياتنا كلها بهدلة وموت بس لازالت سفالة البشر بتخليني أقشعر وأبهت!— نور الدين العايدي (@aydinour) March 2, 2020
الجيش اليوناني يستهدف اللاجئين على الحدود التركية اليونانية بالغازات المسيلة للدموع، ووقوع إصابات بين اللاجئين. وأنباء عن قتلى.— فؤاد حلّاق (@Fouadhallak89) March 2, 2020
عدا عن محاولات خفر السواحل اليوناني إغراق القوارب المطاطية في البحر.
#SONDAKİKA— TRT HABER (@trthaber) March 2, 2020
Önce silah çektiler sonra botu batırmaya çalıştılar...
Yunan sahil güvenliği, mülteci botuna işte böyle müdahale etti.https://t.co/oSRqO9X3sv pic.twitter.com/ajJHsB9h7T
اين منظمات حقوق الانسان عن ما يحدث من خفر السواحل اليونانية تجاه اللاجئين السوريين؟؟ أم ان الدم السوري أرخص من ان يلتفت له ؟؟ ربما تحتاج هذه المنظمات مراجعة لإنسانيتها وكان الله في عون هؤلاء المستضعفين pic.twitter.com/toLO5qTIrL— سعيد مذكر الهاجري (@Saeed3553) March 2, 2020
اين منظمات حقوق الانسان عن ما يحدث من خفر السواحل اليونانية تجاه اللاجئين السوريين؟؟ أم ان الدم السوري أرخص من ان يلتفت له ؟؟ ربما تحتاج هذه المنظمات مراجعة لإنسانيتها وكان الله في عون هؤلاء المستضعفين pic.twitter.com/toLO5qTIrL— سعيد مذكر الهاجري (@Saeed3553) March 2, 2020
فيديو يظهر "قوات خفر السواحل اليونانية" وهي تطلق النار في الماء لابعاد قارب مهاجرين و أحد الجنود يستخدم عصا لإبعاده عن قاربهم.— عبير الخليل 🇵🇸✌️ (@abeer_alkalil6) March 2, 2020
من يعيش في تركيا ويريد الهجرة عن طريق البحر ويقدم اطفاله وجبة غذاء لاسماك القرش هذا مجرم 🤚#فريق_ثوار_فلسطين pic.twitter.com/81EdNYJTQ5
#كريستيانو— خواطر dnjwan (@Kaawateronjowan) March 2, 2020
في محاولة قتل جماعي لاطفال ونساء
علي متن قارب مطاطي من قبل
خفر السواحل اليونانيين رميا بالرصاص
لاغراقهم قبل الوصول الي اليابسة
فأين منظمات حقوق الانسان ؟؟!!
أم ان المسلمين لا بواكي لهم ؟؟
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جنود خفر السواحل اليونانيين يحاولون إغراق اللاجئين في البحر أو دفعهم للعودة إلى تركيا. استخفاف بالأرواح وعنصرية من جانب السلطات اليونانية والتركية على السواء.— الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) March 2, 2020
كاشتراكيين نقف ضد الحدود، ومع حرية تنقل البشر، وضد استخدامهم كأوراق للضغط السياسي من أي طرف. كل التضامن مع اللاجئين! pic.twitter.com/qeeIdpkjLZ