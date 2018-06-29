الجمعة 29 يونيو 2018 22:02
شاهد: خفر السواحل الليبي ينتشل 345 مهاجرا من البحر
قال مسؤول في خفر السواحل إن خفر السواحل الليبي انتشل 345 مهاجرا قبالة مدينة القرة بولي (الجمعة) ونقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية.
وفي حادث منفصل قال المسؤول إن هناك مخاوف من غرق نحو 100 شخص كانوا على متن قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل غرب ليبيا.
وأضاف أن خفر السواحل أنقذ 14 شخصا إلى الشرق مباشرة من العاصمة طرابلس.
وساحل ليبيا الغربي هو نقطة الانطلاق الرئيسية لألوف المهاجرين الهاربين من الحروب والفقر في محاولة للوصول إلى أوربا.
المصدر
رويترز