الاثنين 19 مارس 2018 21:51
شاهد: خفر السواحل الفنلندي ينقذ غزال من المياه المتجمدة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأفراد من خفر السواحل الفنلندي وهم ينقذون صغير غزال ويساعدونه على الخروج من المياه المتجمدة.
ويظهر في المقطع، الذي تم تصويره في أرخبيل إينكو، فرد من قوات خفر السواحل وهو يساعد غزالا صغيرا في الوقوف على قدميه فوق المياه المتجمدة، ولكنه ما أن يقف لا يلبث أن ينهار على الجليد مرة أخرى.
وفي نهاية المطاف نجح الرجل في مساعدة الصغير في تجاوز الجليد والوصول إلى اليابسة.
وقال حرس السواحل الفنلندي إنه بينما لا يعد إنقاذ الحيوانات من المهام اليومية، لكنهم يقومون بهذا الأمر من حين لآخر.
المصدر
أسوشيتد برس
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