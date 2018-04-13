الجمعة 13 أبريل 2018 22:18
شاهد: خفر السواحل الأمريكي ينقذ بحارا صينيا
نقلت مروحية تابعة لخفر السواحل الأمريكي بحارا صينيا مصابا من على سفينة الشحن التي يعمل بها إلى سان خوان في بورتو ريكو لتلقي العلاج.
وأظهر مقطع مصور نشره خفر السواحل الأمريكي البحار لدى تجهيزه على ظهر السفينة، التي ترفع علم بنما، قبل أن يتم رفعه إلى المروحية.
وقال خفر السواحل إنه تم إرسال مروحية من ولاية فلوريدا لنقل البحار من موقع السفينة على بعد 324 كيلومترا من سواحل بورتو ريكو.
وسقط البحار، 20 عاما، من على ارتفاع 179 مترا خلال عمله على متن السفينة ويعاني كسورا متعددة في الجسم والرأس.
المصدر
أسوشيتد برس
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