الخميس 10 مايو 2018 23:01
شاهد: خفر السواحل الأمريكي يضبط 6 أطنان من الكوكايين
ضبطت قوات خفر السواحل الأمريكية بالتعاون مع أجهزة الأمن في المكسيك وكولومبيا ستة أطنان من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 179 مليون دولار.
ونفذت قوارب تابعة للقوات المشاركة حملة أمنية استمرت 20 يوما، نجحت خلالها في القبض على 11 مهربا للمخدرات من يقومون بتهريب المواد المخدرة باستخدام القوارب السريعة.
وقال قائد القوات الأمريكية المشاركة في الحملة الأمنية إن المخدرات التي تم ضبطها هي الكمية التي لم يتم استيعابها في سوقها المحلي في أمريكا اللاتينية، وهي تعبير عما يعانيه الإقليم من عنف وفساد وعدم استقرار.
المصدر
أسوشيتد برس