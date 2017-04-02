الدوري الإيطالي لكرة القدم
الأحد 2 أبريل 2017 20:56

شاهد: خطأ قاتل لحارس ميلان يكبد فريقه هدفا بالدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي وبهدف لمثله نتيجة اللقاء الذي جمع "إي سي ميلان" بمضيفه "بيسكارا" ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من الدوري الإيطالي.

تقدم بيسكارا بهدف أول جاء بنيران صديقة عندما أخطأ مدافع ميلان غابريال باليتا و سجل في مرمى فريقه عند الدقيقة الثانية عشرة، و قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق أدرك اللاعب ماريو باساليتش التعادل لميلان. بهذا التعادل رفع ميلان رصيده إلى أربع وخمسين نقطة في المركز السابع، و ظل بيسكارا في المركز الأخير بثلاثين نقطة .

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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ميلان
بيسكارا
الدوري الإيطالي

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