الدوري الإنجليزي
الأحد 29 ديسمبر 2019 20:16

شاهد: خطأ فادح من حارس أرسنال يقلب سيناريو ديربي لندن

قلب تشلسي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين بنيجة 2-1 على أرسنال، الأحد، في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي ليستعيد تشلسي نغمة الانتصارات ويضاعف محنة منافسه التقليدي في المسابقة.

وخطف تشلسي ثلاث نقاط غالية بعدما حسم الديربي اللندني في الدقائق الأخيرة ورفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع  بينما تجمد رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وأنهى أرسنال الشوط الأول من المباراة لصالحه بهدف سجله الغابوني بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، رد تشلسي بقوة بهدفين متأخرين سجلهما البديل جورجينهو وتامي أبراهام في الدقيقتين 83 و87 ليحقق الفريق الفوز الثاني له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وجاء هدف التعادل لتشلسي من ركلة حرة غير مباشرة من الجهة اليمنى وصلت إلى جورجينيو الذي وصلت إليه بعد خروج خاطئ من لينو ليسجلها الإيطالي بسهولة في الشباك الخالية.  

وكانت الهزيمة اليوم هي الثانية لأرسنال مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة كما كانت بمثابة لطمة قوية للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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أرسنال

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