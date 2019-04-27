السبت 27 أبريل 2019 15:08
شاهد: خروج كتائب أبي العباس المدعومة إماراتيا من تعز باليمن
أظهر تسجيل مصور تداوله نشطاء على الإنترنت خروج مسلحين تابعين لكتائب أبي العباس المدعومة إماراتيا من مدينة تعز اليمنية عقب اتفاق تهدئة مع اللجنة الأمنية بالمدينة.
التفاصيل
- كتائب أبي العباس قالت إن الاتفاق الذي نص على إخراج مسلحي الكتائب من البلدة القديمة في مدينة تعز كان بالإكراه وفُرض بقوة السلاح.
- كتائب أبي العباس قالت إنها لا تتحمل مسؤولية أي من المطلوبين أمنيا والتي تطالبهم الشرطة بتسليمهم.
- اتهمت الكتائب في بيان لها "حزب الإصلاح" بالوقوف وراء ما وصفته بـ"تهجير إذلال وطغيان وغلبة" تعرض لها مسحو الكتائب في البلدة القديمة.
- خرجت مساء الجمعة أكثر من ثلاثين سيارة وعربة عسكرية محملة بالمسلحين والأسلحة المختلفة من البلدة القديمة بمدينة تعز باتجاه منطقة الكَدَحة تنفيذا للاتفاق مع لجنة التهدئة المُشكلة من مسؤولين محليين.
خلفيات
- توصلت لجنة التهدئة لاتفاق مع قيادة كتائب أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع، بخروج المسلحين وأفراد الكتائب إلى منطقة الكدحة خارج مدينة تعز بحماية من اللواء الخامس حرس رئاسي وقوات الأمن الخاصة، إضافة إلى تسليم مطلوبين أمنيا بتهم التورط في اغتيالات.
- مصدر أمني قال إن قوات من اللواء الخامس حرس رئاسي، تمركزت في مناطق بالمدينة القديمة لتأمينها تمهيدا لتسليمها لقوات أمنية.
- شهدت مدينة تعز منذ الخميس، مواجهات تركزت في المدينة القديمة، وأحياء الجمهوري والتحرير الأعلى ووادي المدام، أسفرت حسب تقارير إخبارية عن مقتل جنديين من الشرطة العسكرية وثلاثة من كتائب أبو العباس وعشرة مدنيين وإصابة 11 آخرين.
- تدور في مدينة تعز بين الحين والآخر، منذ أكثر من عام، مواجهات مماثلة بين تشكيلات عسكرية وكتائب أبي العباس السلفية، على خلفية صراع نفوذ وسيطرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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