السبت 1 يوليو 2017 14:53
شاهد: خروج قطار محمل بالنفط عن مساره في شيكاغو
هبط قطار شحن لنقل النفط الخام في ضواحي شيكاغو، الجمعة، ويعمل المحققون على تحديد سبب انحرافه وخروجه عن مساره.
وكان القطار الوطني الكندي يسافر على خط شحن لا يحمل قطارات ركاب، عندما انحرف عن مساره وسقط في ضواحي شيكاغو.
وطلبت الشرطة من الناس الابتعاد عن المنطقة حيث يعمل المسؤولون لتأمين مكان الحادث.
ويقول المسؤولون إن النفط كان يتسرب من العديد من سيارات الشحن، وأول إستجابة بعد الحادث هي محاولة منع انتشار تسرب النفط المنسكب في المنطقة.
المصدر
رويترز
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